45 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 320 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 765 ekip, 1910 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 45 ilde "Narkoçelik-25" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

4️5️ İlde Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından Zehir Tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-25" operasyonlarında;

5️3️8️ Kg Uyuşturucu Madde,

2️ Milyon 3️0️ Bin 5️0️0️ adet kök kenevir ve kök. pic.twitter.com/4P56c3tGGB Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 3, 2024

Operasyonlarda 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 320 zehir taciri yakalandı.

"Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi, kahraman jandarmamızı ve Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."