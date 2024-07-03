Memur ve memur emeklisinin alacağı zam netleşti

Kamu personeli 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 zam almıştı. Bunun dışında kalan diğer zam 2023 yılından hak edilen enflasyon farkı idi. Bu nedenle, zam hesaplamasında yüzde 15 dikkate alınmaktadır.

Kamu personeli 2023 yılının ikinci yarısı için yüzde 29,78 enflasyon farkı almıştı.

TÜİK, 2024 yılı Ocak ayında enflasyonu yüzde 6,7, Şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16, Nisan ayında yüzde 3,18, Mayıs ayında yüzde 3,37, Haziran ayında da yüzde 1,64 olarak açıkladı.

6 aylık enflasyon toplamda yüzde 24,73 çıktı. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile beraber toplamda yüzde 19,31 zam alacak.

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Edip Üzen