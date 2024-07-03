Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı
Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı
MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var
MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finalde
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finalde
Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu
Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Kripto varlıklara ilişkin sürecin detayları belli oldu
Kripto varlıklara ilişkin sürecin detayları belli oldu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüksek enflasyon en büyük hastalık
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüksek enflasyon en büyük hastalık
Üniversitelerde katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Üniversitelerde katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Bakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin etti
Bakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin etti
İş dünyası ile paylaşılan vergi taslağının son hali
İş dünyası ile paylaşılan vergi taslağının son hali
Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, bilgi kirliliğinden uzak durmalı
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, bilgi kirliliğinden uzak durmalı
Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı
Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!

2024 bedelli askerlik ücreti rakamı temmuz zammının belli olmasıyla netleşti. Mevcut durumda bedelli askerlik ücreti 182.609 TL olarak uygulanıyor. Memur zam oranı ile artan bedelli askerlik zammı yüzde kaç? 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilen o rakamlar...

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 10:29, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:20
Yazdır

Her yıl 2 kez artan bedelli askerlik ücreti için temmuz zammı belli oldu. Mevcut durumda 182.609 TL olan bedelli askerlik ücreti bu zam oranıyla yeniden arttı. Peki güncel 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası bedelli askerlik ücreti yeniden hesaplandı. Ocak döneminde yüzde 49,25'lik artışla 182.609,04 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti temmuzda yüzde 19,30 artışla 217.852,6 TL oldu.

Her 6 ayda bir kere olmak üzere belirlenen bedelli askerlik ücret zammı, yasal olarak memur maaş zammı ile birlikte Ocak ve Temmuz döneminde yapılıyor.

Genelge ile duyurulacak yeni ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.


MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşti. Buradan memur enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme hesabıyla 6 aylık memur zammı netleşti.

Buna göre,

6 aylık enflasyon: Yüzde 24,73

Memur enflasyon farkı: Yüzde 8,31

Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

Memur zammı: Yüzde 19,30 oldu.


BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Mevcut durumda bedelli askerlik ücreti 182.609,04 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 19,30 memur maaş zammı ile bedelli askerlik ücreti de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak koşuluyla 217.852,6 TL olacak.


BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN HESAPLAMA TABLOSU

Mevcut bedelli askerlik ücreti: 182.609,04 TL

Memur maaş zammı: Yüzde 19,30

Yeni bedelli askerlik ücreti 2024: 217.852,6 TL

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam netleşti

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber