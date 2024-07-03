300 unvan bazında 2024 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2024 yılı Temmuz ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
3 Temmuz 2024 tarihi itibariyle 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre 2024 yılı Temmuz ayındaki memur zammı yüzde 19,31 olacak.
* Memurlar.net maaş robotunda yer alan katsayılar yüzde 19,31 oranında artırılarak modüle yansıtılmıştır.
* Maaş robotuna, zamlı katsayıların yanı sıra 14 günlük maaş farkları da eklenmiştir.
* Aşağıda yer alan linklere tıkladıktan sonra "Gelişmiş Seçeneklerin" en alt kısmında yer alan Temmuz ayı maaşını seçerek yeni maaşlarını görebilirsiniz.
* 2024 yılı Temmuz ayı zamlı memur ve akademik personel maaşları için tıklayınız.
* 2024 yılı Temmuz ayı zamlı sözleşmeli personel ücretleri için tıklayınız.
* Memur emekli maaşları için tıklayınız.
* Memurlar.net Notu: Maaş robotuyla ilgili tespitlerinizi 0 532 540 0 590 nolu whatsapp hattımıza yazabilirsiniz. Yazışmalarınızda, hangi maaş parametresinin neden yanlış olabileceğine yönelik değerlendirmenizi de yazmanız uygun olacaktır.