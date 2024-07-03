Dolar 32,55 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 32,9170 32,9180 32,5530 32,5540 Avro 35,0110 35,0120 35,1940 35,1950 Sterlin 41,3410 41,3500 41,5680 41,5720 İsviçre frangı 36,0800 36,0890 36,1900 36,2090 ANKARA ABD doları 32,8870 32,9670 32,5230 32,6030 Avro 34,9710 35,0510 35,1540 35,2340 Sterlin 41,2810 41,4910 41,5080 41,7180