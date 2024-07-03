Dolar 32,55 TL'ye geriledi
Güne yatay başlayan dolar, 32,55 TL'ye geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 17:30, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 17:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|32,9170
|32,9180
|32,5530
|32,5540
|Avro
|35,0110
|35,0120
|35,1940
|35,1950
|Sterlin
|41,3410
|41,3500
|41,5680
|41,5720
|İsviçre frangı
|36,0800
|36,0890
|36,1900
|36,2090
|ANKARA
|ABD doları
|32,8870
|32,9670
|32,5230
|32,6030
|Avro
|34,9710
|35,0510
|35,1540
|35,2340
|Sterlin
|41,2810
|41,4910
|41,5080
|41,7180