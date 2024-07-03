Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı
Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı
MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var
MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finalde
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finalde
Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu
Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Kripto varlıklara ilişkin sürecin detayları belli oldu
Kripto varlıklara ilişkin sürecin detayları belli oldu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüksek enflasyon en büyük hastalık
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüksek enflasyon en büyük hastalık
Üniversitelerde katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Üniversitelerde katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Bakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin etti
Bakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin etti
İş dünyası ile paylaşılan vergi taslağının son hali
İş dünyası ile paylaşılan vergi taslağının son hali
Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, bilgi kirliliğinden uzak durmalı
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, bilgi kirliliğinden uzak durmalı
Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı
Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, internet bağımlısı eşin evine, eşine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesinin boşanma sebebi olarak kabul etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 10:59, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:50
Yazdır

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karşılıklı açılan boşanma davasında, eşlerden birinin internet bağımlısı olması nedeniyle eşine, evine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesi Gebze Aile Mahkemesi tarafından kusurlu davranış olarak değerlendirdi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, taraf vekillerinin istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine karar verdi. Taraf vekilleri bu kez temyiz başvurusunda bulundu ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından verilen onama ilamında, "Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hakim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davacı-davalı erkek vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hakim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davalı-davacı kadın vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir." denildi.

Böylelikle, internet bağımlısı eşin; evine, eşine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesi boşanma sebebi olduğu Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından da kabul edilmiş oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber