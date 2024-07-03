'Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı' yerleştirme sonuçları açıklandı
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 12:16, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 12:17
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinden yapılan duyuruya göre, 13-25 Haziran'da tercihleri alınan sınavın yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.