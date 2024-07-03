Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

TÜİK'in bugün enflasyon verisini açıklamasıyla motorin ve benzine özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Bugünden geçerli olacak şekilde, LPG (otogaz) grubunda KDV dahil 95 kuruş ÖTV artışı (fiyat artışı) meydana geldi.

Benzin grubunda KDV dahil 2,21 TL, motorin grubunda ise KDV dahil 2,07 TL ÖTV artışı (fiyat artışı) yapıldı.

Artış pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Fiyat arışının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 44,69 TL'ye, Ankara'da 45,69 TL'ye, İzmir'de 46,05 TL'ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 44,60 TL'ye, Ankara'da 45,63 TL'ye, İzmir'de TL'ye 46,00 TL'ye yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.