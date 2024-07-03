5 il için 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Erzurum'un kuzey ve doğusu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca, kuvvetli yağış beklenen söz konusu iller için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.