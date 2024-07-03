9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
'Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!'
'Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin ile görüştü
'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'
'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'
MTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecek
MTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecek
Bakan Işıkhan'dan, enflasyonla mücadele açıklaması
Bakan Işıkhan'dan, enflasyonla mücadele açıklaması
Bakan Şimşek: Dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız
Bakan Şimşek: Dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız
Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı
Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı
UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı
Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı
MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var
MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finalde
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finalde
Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu
Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Kripto varlıklara ilişkin sürecin detayları belli oldu
Kripto varlıklara ilişkin sürecin detayları belli oldu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüksek enflasyon en büyük hastalık
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüksek enflasyon en büyük hastalık
Üniversitelerde katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Üniversitelerde katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Bakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin etti
Bakanlar Kurum ve Memişoğlu, TBMM'de yemin etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, memur maaş zammı ve enflasyon verileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 14:43, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:43
Yazdır
'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'

Kahveci, enflasyonun hızının kesilmesinin ve hayat pahalılığının azaltılmasının uzun bir süre alacağını belirterek, çalışanlara ek zam ve refah payı verilmeden bu sürecin atlatılamayacağını vurguladı.

Alım Gücünü Artırmak İçin Ek Zam ve Refah Payı Gerekiyor

Kahveci, 2024 yılının ilk yarısında memur ve emeklilere verilecek %10 zammın yeterli olmadığını ifade etti. Çarşı ve pazarda fiyatların sürekli yükseldiğini, bu nedenle alım gücünü koruyacak ve memur ile emekliye nefes aldıracak uygulamalara ihtiyaç olduğunu belirtti. "Enflasyonun hızının kesilmesi, hayat pahalılığının belinin kırılması uzun bir süre alacak gibi görünmektedir. Çalışanlara ek zam ve refah payı verilmeden bu sürecin atlatılamayacağının da yetkililerce kabul edilmesi ve bir an önce çalışandan taraf uygulamalara dönülmesi gerekmektedir," dedi.

Mutfak Masrafları Ve Zorunlu Harcamalar Hesaba Katılmalı

Haziran ayında enflasyonun beklentilerin altında %1,64 olarak açıklandığını hatırlatan Kahveci, yıllık enflasyonun %71,30 olduğunu ve yılın ilk yarısında enflasyonun %24,73 oranında yükseldiğini belirtti. Ocak ayında memur maaşlarına yapılan %15'lik artışın, altı aylık sürede 9,73 puan eridiğini vurguladı. Memur maaşlarındaki erimenin 10 puana yaklaştığını ve alım gücündeki düşüşün mutfak masrafları ve zorunlu harcamalar hesaba katıldığında çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Vergi Politikalarının Gözden Geçirilmesi Gerekiyor

Kahveci, ülkenin ekonomik durumunu düzeltmek için çeşitli tedbirler alındığını, ancak bu tedbirlerin genellikle kamu çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarını olumsuz etkilediğini belirtti. Yeni vergi düzenlemeleri ve elektrik fiyatlarına yapılan %38 oranındaki zam gibi önlemlerin dar ve sabit gelirlileri zora soktuğunu söyledi. Vergi politikasının dar ve sabit gelirlilerden alınan vergiyi artırmak yerine, hiç vergi ödemeyen veya az vergi ödeyen kesime yöneltilmesi gerektiğini vurguladı. "Bu nedenle vergi politikaları vergiyi tabana değil, tavana yaymak şeklinde belirlenmeli ve herkesin gelirine göre vergi ödemesini sağlayacak, servet transferini alttan yukarı doğru değil, yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirecek vergi sistemine ihtiyaç vardır," dedi.

Ekonomik Yükü Hafifletmek İçin Adımlar Atılmalı

Kahveci, memur ve emeklilerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek için maaşların açlık ve yoksulluk sınırından kurtarılması ve maaşlara enflasyonun üzerinde artış yapılması gerektiğini belirtti. Alım gücünü korumanın ve yükseltmenin yolunun refah payı ödemesi olduğunu ifade etti. "Bu nedenle artık maaşlara ek zam yapılması da bu ekonomik şartlar altında zorunlu hale gelmiştir," dedi.

Çalışanların Taleplerine Kulak Verilmeli

Kahveci, maaşlara ek zam verilmesi, refah payı eklenmesi, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarıyla maaşlara yansıtılması ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi taleplerinin karşılık bulmasının hayati önem taşıdığını belirtti. "2024 yılının yarısını tamamladığımız bu dönemde memur ve emeklilere verilecek %10 zamla bu dönemin atlatılamayacağı görülmelidir," diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber