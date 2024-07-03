İzmir'de çıkan yangına TSK'ya ait helikopterler destek veriyor

Ali Yalçın duyurdu: 2. İl dışı başvuruları alınacak
Ali Yalçın duyurdu: 2. İl dışı başvuruları alınacak
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
TİHEK'ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB'ye ceza
TİHEK'ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB'ye ceza
İstanbul'da yaşamanın maliyeti haziranda aylık 63.524 TL
İstanbul'da yaşamanın maliyeti haziranda aylık 63.524 TL
Dışişlerinden Merih Demiral'a açılan soruşturmaya kınama
Dışişlerinden Merih Demiral'a açılan soruşturmaya kınama
9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
'Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!'
'Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin ile görüştü
'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'
'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'
MTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecek
MTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecek
Bakan Işıkhan'dan, enflasyonla mücadele açıklaması
Bakan Işıkhan'dan, enflasyonla mücadele açıklaması
Bakan Şimşek: Dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız
Bakan Şimşek: Dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız
Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı
Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı
UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı
Şimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı
MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var
MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finalde
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finalde
Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu
Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İzmir'de çıkan yangına TSK'ya ait helikopterler destek veriyor

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 18:47, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 19:56
Yazdır

Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Yangının 13.37'de çıktığı ve ekiplerin 13.43'te müdahaleye başladığı belirtildi.

- 2 mahalle boşaltıldı, 7 ev hasar aldı

Yangın nedeniyle Sarnıçköy ve Beşyol mahalleleri tahliye edildi.

Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, gazetecilere saat 13.40 civarında Beşyol mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığını belirterek, yangının hızlıca yolun sağındaki Beşyol ve solundaki Sarnıç mahallelerine doğru ilerlediğini ifade etti.

Kısa bir süre içerisinde hem havadan hem karadan yangına müdahaleye başladığını aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Şu anda 9 helikopter ve 6 uçak havadan, onlarca itfaiye aracı, arazöz, su tankerleri, dozerleri de aşağıda mücadelemiz devam ediyor. Yukarıda daha fazla hava aracı kullanamıyoruz alan biraz dar olduğu için bundan daha fazlası hava trafiğini engelliyor, sıkıntıya yol açıyor. Yakınımızda bir barajımız var, çok hızlı su da alıyoruz. Şu ana kadar çok iyi bir mesafe kaydedildi. Zannediyorum çok geçmeden iyi haberi alırız. Şu ana kadar şükür bir can kaybı ve yaralımız yok. Ancak Beşyol'da 3 ve Sarnıç'ta 4 evimiz yangında hasar aldı. Onun dışında yanan bir evimiz yok şu anda. Dolayısıyla köy içinde şu an için tehlike kalmadı. Köyün etrafındaki ormanlarda yangın devam ediyor."

- TSK'ya ait 3 helikopter görev yapıyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 tipi helikopter, İzmir'in Bornova ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yangının başlamasının ardından tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatılan İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü yeniden trafiğe açıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber