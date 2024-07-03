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9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 15:38, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:58
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9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 9. Yargı Paketi ile, yüksek yargıda iş akışının hızlanması için yeni süreler öngörüldü. Hukuk daireleri dosyanın kendisi ile ilgili olup olmadığına en fazla bir ay içinde karar verecek ve ilgili mahkemeye gönderecek.

Casusluk düzenlemesi

Teklifle, devletin güvenliği, siyasal yararları, aleyhine suç işleyenler casusluk faaliyetleri kapsamına alınacak. Türk Ceza Kanunu'nun "devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk" bölümünde yer alacak. Buna göre; devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet ya da organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fiilin, savaş sırasında veya devletin savaş hazırlıklarını, askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak durumda olması halinde ceza katlanacak, 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenirse ceza bir kat daha artırılacak. Yani nitelikli hallerde suçlular 24 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek.

Hakaret suçu

Hakaret suçu uzlaştırma alanından çıkarılacak. Davalar arabulucuya gidecek, yalnızca hukuk fakültesi mezunları uzlaştırmacı olabilecek. Hakaret suçu ön ödeme suçlarına dahil edilecek. Hakaretle etkin mücadele edilecek.

Yazılı bildirimlerde değişikliğe gidilecek. Artık sanığa ulaşılamaması durumunda avukatına yapılan bildirimler yeterli kabul edilecek. Böylece yargılamanın devamı sağlanabilecek.

Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilecek. Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde devam edebilecek.

Kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin sınavları, çevrim içi ve yüz yüze yapılabilecek. Hükümlüler, merkezi sınav ile açık öğretim kurumları sınavlarına sınav merkezi olarak belirlenen ceza infaz kurumlarında katılacak.

Açık cezaevi, çocuk eğitimevleri ve kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin eğitimlerine ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

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