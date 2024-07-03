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Tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 15:58, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:03
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Tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

S.T. idaresindeki 06 BGZ 108 plakalı otomobil, Günaltı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçtakilerden 77 yaşındaki Fadime Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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