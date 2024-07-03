Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda

Komisyon, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer başkanlığında toplandı.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, usule ilişkin söz alarak, teklifin, tali olarak Adalet ile Plan ve Bütçe komisyonlarında da görüşülmesi gerektiğini ancak komisyonların teklifi görüşmeme kararı aldıklarını söyledi.

Yasama süreci açısından bunun doğru olmadığını belirten Özçağdaş, "Yangından mal kaçırır gibi görüşmenin bir anlamı yoktur. Meclisin saygınlığını artırmak istiyorsak yasamaya gerekli zaman verilmesi gerekiyor. Bu yasa teklifiyle ilgili daha önce olduğu gibi CHP ya da diğer gruplar Anayasa Mahkemesine itiraz edecek, Anayasa Mahkemesinden dönecek." ifadelerini kullandı.

Özer, teklifin görüşüleceği esas komisyon olarak tali komisyonlara ilgili yazıları ilettiklerini ve komisyonların toplanmayacaklarını bildirdiklerini dile getirerek, bundan sonraki süreçte herhangi bir işlem yapamayacaklarını kaydetti.

Teklife yönelik "yangından mal kaçırma" şeklinde bir usul izlemediklerini vurgulayan Özer, ilgili taraflar, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların görüşlerinin alınacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de teklifin, tali komisyonlarda görüşülmesini istedi.

- "Eğitim sisteminin niteliğine pozitif katkı sağlayacak"

Komisyonda daha sonra teklifin ilk imza sahibi AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Teklifin, eğitim sisteminin niteliğine pozitif katkı sağlayacağını vurgulayan Maviş, eğitimin dönüşümü açısından tüm dünyada bir geçiş süreci yaşandığını dile getirdi. Toplumsal, siyasal ve ekonomik dönüşümlerin, kavramakta zorlanılan bir hızda gerçekleştiğini belirten Maviş, "Bütün hızlı dönüşüm ve gelişmeler, öğretmen yetiştirme sistemlerimizi yenilemeyi, güncellemeyi, sürekli hale getirmeyi zorunlu kılmaktadır." diye konuştu.

Teklif hazırlanırken dünyadaki öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelendiğini kaydeden Maviş, "Milli eğitim sistemimizin üst politika belgelerindeki tavsiyeler dikkate alınmıştır. Velilerimizden gelen arayış ve talepler, öğretmenlerimizin yönlendirmeleri hesaba katılmıştır." dedi.

Maviş, teklifle, öğretmen yetiştirme sisteminin güçlendirilmesi için Milli Eğitim Akademisi kurulacağını anlatarak, düzenlemeyle öğretmenlerin önemli kazanımlar elde edeceğini ve mesleğin statüsünün güçlendirileceğini söyledi.

Anayasa Mahkemesinin, 2022 yılında yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerini iptal ettiğini anımsatan Maviş, her şeye rağmen 2022'de yapılan bu ilk düzenlemeyle öğretmenlerin önemli kazanımlar elde ettiğini; böylelikle mesleğin statüsünü güçlendiren bir sonucun ortaya çıktığını anlattı. Maviş, bu düzenlemeden sonra 657 bin 425 öğretmenin uzman ve başöğretmen ünvanı kazandığını ve bunun mali sonuçlarından da yararlandığını kaydetti.

Maviş, "Anayasa Mahkemesinin Kanun'un bazı hükümlerinin iptaline yönelik verdiği karar, önümüzde devam eden iş ve işlemlerimizin yürütülebilmesi açısından bir yasal zorunluluk doğurmuştur. Hukuk devletinin gereği olarak bu yasal zorunluluğu gidermek elbette temel amacımızdır. Ancak Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararını da bir fırsat bilerek, temel perspektifimiz, kamuoyunun beklentileri, güncel ihtiyaçlar dikkate alınarak daha kapsamlı yeniden bir kanun teklifi hazırlanması yoluna gidilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifi hazırlarken farklı ülkelerde halen uygulanan öğretmen geliştirme ve istihdam sistemlerinin incelendiğini anlatan Maviş, Türkiye'de de bu konuda birçok kuruluşun çalışmalarının incelendiğini söyledi. Maviş, düzenleme için tüm çalışmalardan yararlandıklarını, Cumhur İttifakı'nın komisyon üyeleriyle istişare ederek teklifi hazırladıklarını belirtti.

Teklifin maddelerine ilişkin bilgi veren Maviş, teklifle eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında uygulanacak cezaların yarı oranında artırılacağını da kaydetti.

- "Bu teklif tümüyle Anayasa'ya aykırı"

CHP milletvekilleri, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle önerge verdi.

Önerge üzerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Emir, teklifin tüm yönleriyle, ayrıntılı şekilde, komisyon çalışmasının bir mutfağa dönüştürüldüğü süreçte yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Emir, teklifin, "tali komisyonlara yeterli süre verilmediği için adeta kaçırılarak komisyondan geçirilmeye çalışıldığını" öne sürdü.

Anayasa gereği kanun tekliflerinin sadece milletvekillerince hazırlanabileceğine işaret eden Emir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, düzenlemeye ilişkin "kanun teklifini hazırladıkları" yönündeki açıklamasının, Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.

Emir, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, "Anayasa Mahkemesi kararları bizi bağlıyorsa, 9 ay boyunca ne yaptınız? Niye Meclisi çalıştırmadınız? Bugün bizi alelacele kanun yapma noktasına niye taşıyorsunuz? Bu teklif tümüyle Anayasa'ya aykırıdır. Bakanlığın hazırladığı bir tasarıdır." diye konuştu.

- "İptal gerekçeleri detaylı ve dikkatli şekilde incelenerek teklif hazırlandı"

Teklifle, Milli Eğitim Bakanı'na önemli yetkiler verildiğini söyleyen Emir, idareye son derece geniş yetkiler verilerek Anayasa Mahkemesinin bazı maddelerini yine iptal edeceği bir teklifle karşı karşıya olunduğunu savundu.

AK Parti'li Maviş, Anayasa'ya aykırılık iddialarına yanıt verirken, Anayasa Mahkemesinin Öğretmenlik Meslek Kanunu'na yönelik iptal gerekçelerinin detaylı ve dikkatli şekilde incelenerek teklifin hazırlandığını bildirdi.

Maviş'in, tüm dünyada milletvekillerinin, yürütmenin görüşünü de alarak teklif hazırladığını söylemesi üzerine CHP milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kanun tekliflerinin milletvekillerince hazırlanması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Adalet Komisyonu üyesi olduğunu belirterek, teklifin, "Öğretmen adaylarına ilişkin mali ve sosyal hükümler" ve "Hizmet sınıfının değiştirilmesi" başlıklı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Komisyon Başkanı Özer'in, Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bulunduğu sırada yasalaşan Öğretmen Meslek Kanunu'nun, bu teklifin kanunlaşması halinde yürürlükten kaldırılacağını söyledi.

Başkan Özer, Bakanlığı döneminde yaptıklarının arkasında olduğunu vurgulayarak, Anayasa Mahkemesinin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin iptal kararlarının gerekçesinin, özlük haklarının yönetmelikle değil kanunla düzenlenmesi gerektiği yönünde olduğunu belirtti.

CHP'nin anayasaya aykırılık önergesi kabul edilmedi.