Öğrencilere gelen parayı elden alan müdür yardımcısı gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Erasmus Projesi kapsamında öğrencilere banka üzerinden ödenen döviz cinsi paraların okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan kişi tarafından alındığını söyleyen bir baba ve oğlunun ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordinasyon sonucunda baba ve oğlu okula giderek okul müdür yardımcısı H.K'ye seri numaraları daha önceden alınan 4 bin 160 euroyu elden teslim etti.

Paranın alındığı tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda müdür yardımcısı H.K'yi gözaltına aldı.

Para ise uygulama oteli resepsiyon kısmındaki kasada ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.