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İstanbul'da yaşamanın maliyeti haziranda aylık 63.524 TL

İBB'ye bağlı İPA'nın haziran ayına ilişkin 'İstanbul'da Yaşam Maliyeti Araştırması' yayımlandı. Buna göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,5 oranında artarak, 63.524 TL oldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 18:33, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 18:33
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İstanbul'da yaşamanın maliyeti haziranda aylık 63.524 TL

İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %79,55 arttı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 63.524 lira olarak hesaplandı.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %3,25 arttı.

Bir önceki yılın Haziran ayına göre ise İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %79,55 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 63.524 lira olarak hesaplandı. İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.001 lira arttı.

Nohut yıllık bazda %89,16 oranında arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Haziran ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %89,16 artış oranı ile nohut fiyatlarında yaşandığı görüldü.

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