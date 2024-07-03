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Levent Kuruoğlu: Refah payı ve ek zam istiyoruz!

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kuruoğlu TÜİK verilerine ilişkin,'Memur ve emekliler bu verilerle yoksulluğa mahkum ediliyor' ifadelerini kullandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 10:09, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 19:13
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Levent Kuruoğlu: Refah payı ve ek zam istiyoruz!

Kuruoğlu yaptığı açıklamada, 'ENAG Haziran enflasyonunu yüzde 4,27 olarak açıklarken, TÜİK yüzde 1,64 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs ayından sonra enflasyonun düşeceğini açıklamıştı. Bravo, bu nasıl bir öngörü! Bildiniz Sayın Şimşek. Hem de memur ve emeklilerin zam alacağı Temmuz ayında enflasyonun düşmesi ne güzel oldu değil mi? Ne güzel bir tesadüf değil mi?' değerlendirmelerinde bulundu.

'TÜİK rakamlarını reddediyoruz'

Sadece Haziran ayı baz alındığında, ENAG ile TÜİK arasında tam yüzde 2,63'lük bir farkın ortaya çıktığını belirten Kuruoğlu,"Yıllık fark ise yüzde 41,48 oldu. Bir hırsız olduğu çok açık, ama kim? Hürriyetçi Eğitim Sen olarak, ekonomik hayatımızın gerçekleri ile hiç uyuşmayan TÜİK enflasyon rakamlarını reddediyor, refah payı uygulamasını ağzına almayan siyasal iktidarı kınıyoruz. Bu sonuçta doğrudan etkileri olan yetkili, yetkisiz sarı sendikaları da, memurlarımızın ferasetine sevk ediyoruz. Memur ve emeklilerine sadece yüzde 10 zam, yüzde 9,31 enflasyon farkı, toplamda yüzde 19,31 artış verecek olanların da, bu ülkede yoksulluk sınırının bile 61 bin 820 TL'ye ulaştığını, hesaba dahi katmadığını, tüm halkımız ve çalışanlarımızın dikkatine sunuyorum. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış" diye konuştu.

'Refah payı ve ek zam istiyoruz'

Kuruoğlu yaptığı açıklamada refah payı ve ek zam talebini de dile getirdi. Kuruoğlu, "Memurlarımız ve memur emeklilerimizin yoksulluk sınırının dahi altında şartlarda yaşam mücadelesi vermesi kabul edilemezdir. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak, refah payı ve ek zam istiyoruz" dedi.

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