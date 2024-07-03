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Bakan Tekin: İller arası ve il içi yer değiştirmeleri ikinci kez yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Öğretmenler Odası Buluşmaları'mızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 20:10, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 20:12
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Bakan Tekin: İller arası ve il içi yer değiştirmeleri ikinci kez yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceklerini açıkladı.

Bakan Tekin'in paylaşımı şu şekilde;

Öğretmenlerimizin çalışma ortamlarını düzenlemek ve eğitimde huzur iklimi oluşturmak önceliklerimiz arasındadır.

Öğretmenler Odası Buluşmaları'mızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.

Bu kapsamda:
İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde,
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Hayırlı olsun inşallah.

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