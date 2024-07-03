Yayla yolunda kontrolden çıkan arazi aracı devrildi: 1 ölü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yayla yolunda arazi aracının devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 20:57, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 20:58
Boztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Acelle Yaylası yolunda Nuran Demiralay (52) idaresindeki arazi aracı kontrolden çıkarak devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Demiralay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Demiralay'ın cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.