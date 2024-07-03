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Polat çifti hakkında 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheliler için "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" , "yasa dışı bahis", "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame düzenledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 22:58, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 23:00
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Polat çifti hakkında 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

3 ayrı suçla yargılanacaklar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

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