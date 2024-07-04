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4 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

4 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 00:01, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 00:04
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4 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Aile fotoğrafında yer alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek. Zirve toplantısına katılan heyetler onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'na katılacak.

(Astana)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davayı takip edecek, parti genel merkezinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek.

(Ankara/09.30/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Konseyi Litvanya Dönem Başkanlığı himayesinde düzenlenecek "Avrupa Sosyal Şartı Üst Düzey Konferansı"nda "Durum Değerlendirmesi - İzlenecek Yol" başlıklı dördüncü oturumda konuşacak.

(Vilnius)

2- TBMM'den Genel Kurulda, Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri ile haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara14.00/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere'de halk genel seçimler için sandık başına gidecek.

- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, İl Müftülüğü Hizmet Binası, Eskişehir Teknik Üniversitesi Camii ve Diyanet Gençlik Merkezi, Osmangazi Üniversitesi Diyanet Yayınları ve Diyanet Genç Ofisi açılışlarına katılacak.

(Eskişehir/10.00-15.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Barsinghausen)

2- 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, başpehlivanlık ön eleme mücadeleleriyle başlayacak.

(Edirne/13.00)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Londra)

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