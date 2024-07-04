Sinan Ateş davası: Tetikçinin avukatından şok suçlama

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davaya dün devam edildi. Sanık avukatları Sinan Ateş'i çatışma sırasında arkadaşlarının öldürdüğünü öne sürdü.

"ÖLDÜRMEK İSTESE BAŞINA ATEŞ EDERDİ"

Tetikçi Eray Özyağcı'nın avukatı Zeynettin Aktürk, Ateş'i müvekkilinin öldürmediğini savunarak "Özyağcı'nın vuruş açısı çok açık. Bir metre mesafeden ateş ediyor. Öldürme niyeti olsaydı ayaklarını değil, başını hedef alırdı. Sinan Ateş'i, yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt öldürüyor. Güvenlik kamerası kayıtları ve otopsi raporu da bunu gösteriyor" dedi. Duruşmaya bugün devam edilecek.

Selman Bozkurt çatışmada omzundan yaralanmıştı.