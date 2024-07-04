29 ilde 'Sibergöz-49' operasyonu: 110 gözaltı

Karahan: Sadece Haziran verisiyle çıkarım sağlıklı olmaz
Karahan: Sadece Haziran verisiyle çıkarım sağlıklı olmaz
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
JPMorgan ve Barclays Türkiye'nin enflasyon tahminini revize etti
JPMorgan ve Barclays Türkiye'nin enflasyon tahminini revize etti
Sinan Ateş davası: Tetikçinin avukatından şok suçlama
Sinan Ateş davası: Tetikçinin avukatından şok suçlama
Bakan Kurum, ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacak
Bakan Kurum, ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacak
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Komisyonda
Valilik uyardı: Başkentte kuvvetli yağış bekleniyor
Valilik uyardı: Başkentte kuvvetli yağış bekleniyor
Ali Yalçın duyurdu: 2. İl dışı başvuruları alınacak
Ali Yalçın duyurdu: 2. İl dışı başvuruları alınacak
TİHEK'ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB'ye ceza
TİHEK'ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB'ye ceza
İstanbul'da yaşamanın maliyeti haziranda aylık 63.524 TL
İstanbul'da yaşamanın maliyeti haziranda aylık 63.524 TL
Dışişlerinden Merih Demiral'a açılan soruşturmaya kınama
Dışişlerinden Merih Demiral'a açılan soruşturmaya kınama
9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
'Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!'
'Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin ile görüştü
'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'
'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'
MTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecek
MTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecek
Bakan Işıkhan'dan, enflasyonla mücadele açıklaması
Bakan Işıkhan'dan, enflasyonla mücadele açıklaması
Bakan Şimşek: Dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız
Bakan Şimşek: Dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız
Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı
Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı
UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
Ali Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Yargıtay, internet bağımlığını boşanma sebebi saydı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

29 ilde 'Sibergöz-49' operasyonu: 110 gözaltı

29 ilde düzenlenen "Sibergöz-49" operasyonlarında; hesaplarında 3 milyar 750 milyon TL işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 08:14, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 08:16
Yazdır
29 ilde 'Sibergöz-49' operasyonu: 110 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli 29 ilde "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik "Sibergöz-49" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda; hesaplarında 3 milyar 750 milyon TL işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı.

"Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7/24 görevlerinin başında"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgilendirmelere de yer verdi:

"Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, İstanbul, Malatya, Balıkesir ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya hesapları üzerinden "Garanti Bahis Kuponu" paylaşımları yaparak, vatandaşları sanal bahis teması ile oluşturdukları sahte internet sitelerine yönlendirdikleri,

Ayrıca oluşturdukları siteler üzerinde bahis oynadığını zanneden vatandaşları arayarak, "Yasa dışı bahis oynadınız, hakkınızda idari işlem başlatılacaktır vb." söylemlerde bulunarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa'da düzenlenen operasyonda; kendilerini "Banka Müşteri Temsilcisi" olarak tanıtıp, iletişime geçtiği "A.E.E." isimli firma görevlisine "Kredi Kartı Limit Artırımı" vaadiyle çeşitli yönlendirmeler yaparak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin, Konya ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda; ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden "Forex Yüksek Kazanç" adı altında paylaşımlar yapıp, iletişime geçtikleri vatandaşlardan "Vergi ücreti, yurt dışı kesintisi vb." adı altında para talep ederek, haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce MASAK raporuna istinaden yapılan çalışmalar sonucu; Samsun'da düzenlenen operasyonda; banka hesaplarında yüksek meblağlı para girişlerinin olduğu ve gelen para transferlerinin bazılarının açıklama kısmında "Bungalov sakarya, motor ücreti, evde paketleme işi kapora ücreti" adı altında haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sakarya, Düzce, İstanbul, Antalya, Kırklareli, İzmir ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda; başkalarına ait papara ve banka hesaplarının farklı miktarlar karşılığında temin edildiği ve "Grandpashabet" isimli yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı ve banka hesaplarında 3 milyar 750 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 56 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçuna yönelik Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya uygulaması üzerinden çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı sattıkları tespit edilen 31 şüpheli yakalandı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber