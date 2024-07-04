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'Adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla, vatandaşların adalet hizmetlerine erişmesinin kolaylaştırılmasının amaçlandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 08:26, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 08:28
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'Adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Tunç paylaşımında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni faaliyete başlayan Denizli Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinin Denizli, Muğla ve Uşak; Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinin Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale olarak belirlendiğini bildirdi.

Yeni kurulan Muğla Seydikemer adliye teşkilatı yargı çevresinin, Fethiye yargı alanından çıkartıldığını kaydeden Bakan Tunç, Seydikemer mahkemelerinin yargı çevresinin Seydikemer ilçesi mülki sınırları olarak belirlendiğini açıkladı.

Ağır Ceza Mahkemeleri yönünden Seydikemer Adliyesinin, Fethiye Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresine dahil edildiğini bildiren Tunç, yeni kurulan ağır ceza mahkemeleri, infaz hakimlikleri, iş mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, asliye ticaret mahkemeleri ve kadastro mahkemelerinin yargı çevrelerinin de aldıkları karar doğrultusunda belirlendiğini söyledi.

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