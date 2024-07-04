Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan trafik kazasında yaralanan 14 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 09:08, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:15
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.