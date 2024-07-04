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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşecek

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta NATO Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı adım adım takip eden dünya basını, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini bekliyor. Batı dünyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Putin ile yüz yüze görüşebilen tek NATO lideri" ifadeleri dikkat çekti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 09:24, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Kazakistan'dan dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıradaki teması ABD Başkanı Joe Biden ile olacak.

DÜNYANIN GÖZÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki görüşme, 9 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın kilit lider rolünü bir kez daha öne çıkardı.

Batılı kaynaklar, Erdoğan'ın Washington'a Putin ile yüz yüze görüşebilen tek NATO lideri sıfatıyla gideceğini, böylece ittifak içindeki stratejik ağırlık ve farklılığını ortaya koymayı planladığını kaydediyorlar.

TÜRKİYE'DEN DENGE POLİTİKASI

Erdoğan'ın Doğu-Batı dengesini korumaya özen gösterdiğini, geçmişte de böyle programlar uyguladığını kaydeden kaynaklar, Türkiye'nin NATO içinde üzerinde uzlaşılan konulara uyum gösterdiğini ve bu açıdan herhangi bir sorun olmadığını kaydediyor.

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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