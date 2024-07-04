Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başladı

Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla yapılacağı belirtilen çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanmasının planlandığı duyurulmuştu.

Çalışmanın da etkisiyle sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu Bahçelievler'den itibaren başlıyor.

Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten sağlanmaya çalışılıyor.

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