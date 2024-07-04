Dolar günü 32,57 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 32,57 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 17:48, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 18:04
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|32,5530
|32,5540
|32,5730
|32,5740
|Avro
|35,1940
|35,1950
|35,1950
|35,1960
|Sterlin
|41,5680
|41,5720
|41,5590
|41,5730
|İsviçre frangı
|36,1900
|36,2090
|36,2070
|36,2130
|ANKARA
|ABD doları
|32,5230
|32,6030
|32,5430
|32,6230
|Avro
|35,1540
|35,2340
|35,1550
|35,2350
|Sterlin
|41,5080
|41,7180
|41,4990
|41,7090