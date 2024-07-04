Dolar günü 32,57 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 32,5530 32,5540 32,5730 32,5740 Avro 35,1940 35,1950 35,1950 35,1960 Sterlin 41,5680 41,5720 41,5590 41,5730 İsviçre frangı 36,1900 36,2090 36,2070 36,2130 ANKARA ABD doları 32,5230 32,6030 32,5430 32,6230 Avro 35,1540 35,2340 35,1550 35,2350 Sterlin 41,5080 41,7180 41,4990 41,7090