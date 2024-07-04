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Balıkesir'de otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 6 kişi yaralı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 10:52, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:52
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Balıkesir'de otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 6 kişi yaralı

Medine Aksoy (29) idaresindeki 10 ADH 380 plakalı otomobil, Emek Mahallesi TOKİ girişi mevkisinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtaki Özlem Avcı (35) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile 2 yaşındaki İkra, Ömer Emin (6), Taha (4) ve Ayşe Avcı (80), 1 yaşındaki Ayşegül Aksoy ile Yusuf Aksoy (7) da yaralandı.

Bigadiç ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşegül Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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