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e-Devlet üzerinden 234 bin 588 'engelli kimlik kartı' verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, e-Devlet üzerinden bugüne kadar 234 bin 588 kişinin "engelli kimlik kartı" sahibi olduğunu açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 10:59, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:01
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e-Devlet üzerinden 234 bin 588 'engelli kimlik kartı' verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; engelli veri tabanı oluşturulmasına ve engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak amacıyla 1998'den itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlara engelli kimlik kartı veriliyor.

Bakanlık, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine müracaat edilerek alınan engelli kimlik kartı başvurularını 28 Ağustos 2021'den itibaren e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı. Bu kapsamda bugüne kadar 234 bin 588 kişi e-Devlet'ten başvuru yapıp engelli kart sahibi olurken, 4 kişinin başvuru süreci ise devam ediyor.

Vatandaşlar engelli kimlik kartına https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelliler-icin-kimlik-karti-basvurusu linkinden başvuruda bulunabiliyor. Kişilerin fotoğraf, vatandaşlık kimliği ve posta adresi bilgileri MERNİS paylaşım ağından; engelli sağlık kurulu raporu ise Sağlık Bilgi Sistemi (SBS) paylaşım ağından sağlanarak dijital ortamda başvuru sahiplerine engelli kimlik kartı düzenleniyor. Düzenlenen kimlik kartı, kişilerin, başvuru esnasında beyan ettikleri adreslerine ya da MERNİS'te kayıtlı olan adreslerine 15 iş günü içerisinde gönderiliyor. Engelli bireyler, ikamet ettiği ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 2 fotoğraf, nüfus cüzdanı ve Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nun aslı veya onaylı örneği ile müracaat ederek de engelli kimlik kartına sahip olabiliyor. Bakanlık tarafından 1998 yılından bugüne 1 milyon 137 bin 309 vatandaşa engelli kimlik kartı verildi.

Kimlik kartının sağladığı imkanlar

Engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, kullandığı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanabiliyor. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın tüm iç hat uçuşlarında yüzde 20 ve Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirim sağlanıyor.

Engelli Kimlik Kartı ve engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuyla birlikte belediyeye müracaat ederek, 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelli bireyler, emlak vergisinden muaf tutuluyor. Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının temininde Katma Değer Vergisi alınmıyor. Müze ve ören yerleri, milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına ücretsiz bir şekilde ziyaret edebiliyor.

Ayrıca devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanabiliyor. GSM operatörlerince engelli kişilere özel tarifeler uygulanıyor. TOKİ tarafından hazırlanan projelerde planlanan konut sayısının yüzde 5'i kadarı engelli vatandaşlar için ayrılıyor. Engelli vatandaşlar kimlik fotokopisi ve engelli sağlık kurulu raporu ile başvuru yapabiliyor, konutların hak sahipleri ise kura ile belirleniyor.

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