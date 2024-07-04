Hollanda-Türkiye maçının hakemi açıklandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları yarın başlayacak.

A Milli Takım, çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacak. Müsabaka, saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak

Bu mücadele öncesinde karşılaşmada görev yapacak hakemler açıklandı.

UEFA HAKEMLERİ AÇIKLADI

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'nundan Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı federasyondan Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi olarak Felix Zwayer, VAR hakemi olarak ise Jerome Brisard görev yapacak.

EURO 2024'TE 2 MAÇTA GÖREV YAPTI

Clement Turpin 2024 Avrupa Futbol Şampiynası'nda şu ana kadar 2 maç yönetti.

Turpin, turnuvanın açılış maçı olan Almanya-İskoçya karşılaşmasıyla birlikte İngiltere-Slovenya mücadelesinde görev yaptı.