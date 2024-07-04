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UEFA'nın Merih Demiral için kararı ne olacak?

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadeleye 2 golle damga vuran Merih Demiral'a yaptığı "Bozkurt" sevincinin ardından UEFA tarafından soruşturma açıldı. Peki UEFA'nın kararı ne olacak, Merih Demiral ceza alacak mı? UEFA'nın benzer olaylarla ilgili geçmiş kararları neler? İşte ayrıntılar...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 12:20, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:33
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Türkiye, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

UEFA TARAFINDAN SORUŞTURMA AÇILDI

Maça 2 golle damga vuran Merih Demiral'ın Bozkurt sevincine UEFA tarafından soruşturma başlatıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı soruşturmayla ilgili, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

"Bozkurt" işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Ayrıca Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

UEFA'NIN GEÇMİŞ KARARLARI

İsviçre forması giyen Arnavut asıllı futbolcular Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, 2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan'a karşı kaydettikleri golün ardından Arnavutluk sembolü olan çift başlı kartal işareti yapmışlardı.

Yıldız oyuncular o dönem sadece 20.000 euro para cezasına çarptırılmıştı.

JEHEZKEL'İN SOYKIRIM SEVİNCİ CEZA ALMAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Süper Lİg ekibi Antalyaspor'un İsrailli oyuncuu Sagiv Jehezkel, kaydettiği golün ardından ülkesinin Gazze'de yaptığı soykrımı destekleyen bir sevinç yapmıştı.

Akdeniz ekibi tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcuya UEFA tarafından herhangi bir ceza verilmemişti.

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