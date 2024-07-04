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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maç için Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını izlemek için Almanya'ya gidecek.

Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 12:49, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maç için Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Azerbaycan programını iptal etti.

Erdoğan, 6 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacaktı.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumartesi akşamı Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gideceği öğrenildi.

Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi akşamı Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etmişti.

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