Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maç için Almanya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını izlemek için Almanya'ya gidecek.
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 12:49, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Azerbaycan programını iptal etti.
Erdoğan, 6 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacaktı.
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumartesi akşamı Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gideceği öğrenildi.
Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi akşamı Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etmişti.