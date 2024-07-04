Aldığı araç 'change' çıktı, hem parasından hem işinden oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, evli, 1 çocuk babası Adem Atlı Ata, geçen yıl ekim ayında, otomobil almaya karar verdi.

İnternetten gördüğü otomobilin sahibi Ç.K. ile iletişime geçen Ata, 2 Ekim'de beğendiği aracı noter aracılığıyla 140 bin TL ödeyip satın aldı.

Ata, gerçeği polisin, çalıştığı kalıp fabrikasına gelmesiyle öğrendi. Polisler, Ata'ya 7 Kasım'da Manisa Çevre Yolu'nda kameralara yakalandığını, otomobilin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir aracın şasi numarası ve plakasıyla değiştirildiğini söyledi.

Emniyete götürülen Adem Atlı Ata, otomobili satın aldığına dair belgeleri sunmasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Otomobiline, Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından el koyulan Ata hem otomobilinden hem de parasından olurken, olayın yaşanmasının ardından da çalıştığı fabrika tarafından işine son verildi.

"Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum"

Yaşadıklarını anlatan Ata, şunları söyledi:

"Otomobili sosyal medyada gördüm. Gidip sahibiyle yüz yüze görüştüm. Daha sonra aracı sanayiye götürdük. 3-4 bin lira arasında bir masrafının olduğunu söylediler. Daha sonra başka bir ustaya götürdük. O da aynı şeyleri söyleyince otomobili notere giderek almaya karar verdim. Otomobili Ç.K'den satın aldım. 7 Kasım'da çocuğumu hastaneye götürürken Manisa Çevre Yolu'nda kameralara yakalanmışım. Polisler iş yerime gelerek, aracın çalıntı olduğunu söylediler, otomobili de aldılar. Hem paramdan hem otomobilimden hem de işimden oldum. Mağdurum. Bu dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını ve paramı geri almak istiyorum. Bütün birikimimi bu otomobile vermiştim. Yeni doğan çocuğumu hastaneye götürmek için, ihtiyacım olduğu için otomobili almıştım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Emniyet yetkililerinin bir an önce olayı çözüme kavuşturmasını istiyorum."