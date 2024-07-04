Bodrum'da 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi

Göltürkbükü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oteldeki çalışanlar yemek sonrası karın ağrısı, bulantı ve kusma rahatsızlığı yaşadı.

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