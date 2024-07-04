Ankara Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu
Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcıvekillerinin görev dağılımı belli oldu.
Başsavcı Gökhan Karaköse'nin yaptığı görev dağılımı şu şekilde;
1) İlhan AYAZ - Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu
2) Ali Ceyhun CEYLAN - Uzlaştırma Bürosu, Fikri Sınai Haklar Soruşturma Bürosu
3) Halil MAÇKAYA - Vergi Suçları Soruşturma Bürosu, İcra ve İflas Daireleri, Soruşturma Bürosu, İdari Yaptırım Bürosu
4) Özgür KAMIŞLIK - Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, Seri Muhakeme Bürosu
5) Ender COŞKUN - Duruşma Savcıları Bürosu, Kanun Yolları Bürosu
6) Namık Kemal SALTIK - Genel Soruşturma Bürosu
7) Üzeyir KARAKÜLAH - Personel ve İdari İşler Bürosu
8) Kasım TÜTEN - Müracaat, Kayıt ve Nöbet İşlemleri Bürosu
9) Ahmet ALTUN - Genel Soruşturma Bürosu
10) Hamza YOKUŞ - Memur Suçları Bürosu
11) Vural BALCI - İlamat İnfaz Bürosu ve Cezaevlerinden Sorumlu
12) Şenol TAŞKALE - Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu
13) Mehmet IŞIK - Terör Suçları Soruşturma Bürosu
14) Tuncay BOZDĞAN - Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu
15) Mahmut AKINCI - Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Parlamenterler Hakkındaki Şikayetleri Soruşturma
16) Fatih MUŞMAL - Genel Soruşturma Bürosu
17) Eşref Çağdaş BAL - Özel Soruşturma Bürosu
18) Veysel KAÇMAZ - Terör Suçları Soruşturma Bürosu
19) Melih ALADAĞ - Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu
20) Can TUNCAY - Genel Soruşturma Bürosu
21) Murat ÖZCAN - Genel Soruşturma Bürosu