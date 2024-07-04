Cevdet Yılmaz: Temmuz, ağustos, eylül döneminde enflasyondaki düşüş hızlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Yılmaz, görüşmede yaptığı açıklamada, Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Üstel ile sürekli görüştüklerini, çeşitli toplantılarla bir araya gelerek işbirliklerini derinleştirmeye gayret ettiklerini ifade eden Yılmaz, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nü yoğun bir çalışmayla sonuçlandırdıklarını söyledi.

Yılmaz, "16 milyar Türk lirası, şu ana kadar ki en büyük paketi oluşturmuş olduk. Altında çok sayıda başlık var. Bizim amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her geçen yıl daha ileriye taşımak, daha güçlü hale getirmek, orada yaşayan insanımızın da refahını arttırmak. Temel amacımız bu. Bu yaptığımız programda da bugüne kadar yapılan çalışmaları çok daha ileriye götürecek unsurlar yer alıyor." diye konuştu.

Sulamada, ulaştırmada çok önemli projeler olduğunu, bunlara devam edildiğini aktaran Yılmaz, diğer taraftan tarım sektöründeki çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Turizm ve eğitim alanında da KKTC'nin çok güçlü bir altyapısı bulunduğunu ifade eden Yılmaz, YÖK ile YÖDAK'ın üniversitelerin çok daha sağlıklı bir altyapıya kavuşması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Turizm bakanlıklarının ortak çalışmalarının olduğunu aktaran Yılmaz, bu yıl yeni Ercan Havalimanı'nın da devreye girmesiyle turizmde sıçrama yaşandığını söyledi. Ulaşımda da çok büyük değişim olduğunu dile getiren Yılmaz, yolcu sayısının artmasının bütün toplumsal kesimler için refah artışı anlamına geldiğini vurguladı.

Organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasının önemine işaret eden Yılmaz, yapay zekadan bilişim projelerine kadar birçok alanda işbirliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yenilikçiliğin, girişimciliğin gelişmesi için her türlü işbirliğine hazırız. Sağlık, eğitim gibi sosyal konular şüphesiz bu programda yine önemli bir yer işgal edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımızın bu hizmetlerden daha fazla ve daha kaliteli bir şekilde faydalanması için de her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Bugün bu anlamda çeşitli başlıkları tekrar gözden geçirme imkanımız oldu." şeklinde konuştu.

- "Siyasi istikrar devam etmeli ki ekonomik istikrar olsun"

Ünal Üstel'e ve hükümetine şükranlarını sunan Yılmaz, bu dönemde KKTC'de çok önemli gelişmeler olduğunu kaydetti.

KKTC parlamenterlerine de yaptıkları önemli düzenlemeler için teşekkür eden Yılmaz, yıllardır bekleyen birtakım konuların çözüme kavuşturulduğunu ve tartışılan birtakım konularda ilerlemeler sağlandığını belirtti. Bütün bunların geleceğe dönük altyapıyı çok daha sağlam temellere oturttuğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi istikrarın olduğu yerde, güvenin olduğu yerde ekonomik istikrar olur, refah olur. Dolayısıyla biz Türkiye'de de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de benzer düşünüyoruz. Siyasi istikrar devam etmeli ki ekonomik istikrar olsun, refah olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de siyasi istikrar içinde yoluna devam ediyor. Bu anlamda hükümetimize ve Meclisimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılan düzenlemelerin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere bütün ikili olarak ilişkilerimize ve bölgemize faydalar, hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."

- "Üç aşamalı bir planı hayata geçiriyoruz"

Yılmaz, dünya ekonomisinin büyümede ve ticarette tarihsel ortalamalarının altında bir seyir izlediğine, kuzeyde Ukrayna-Rusya çatışması olduğuna, Gazze'de ise insanlık dramı yaşandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu ortamı düşündüğünüz zaman gösterdiğimiz performans, gerçekten takdir edilmeye layık bir performans. Türkiye'de de güçlü bir ekonomik program uyguluyoruz. Bunun sonuçlarını da almaya başladık. Başından itibaren söylemiştik; bir geçiş süreci olacak, dezenflasyon süreci olacak, sonra kalıcı fiyat istikrarı. Üç aşamalı bir planı hayata geçiriyoruz. Geçiş dönemi mayıs itibarıyla tamamlandı. Haziran enflasyonundan itibaren düşüş başladı. Temmuz, ağustos, eylül döneminde bu düşüş çok daha hızlanacak. Türkiye'de yıllık enflasyon oranlarında ciddi bir gerilemeyi hep birlikte göreceğiz.

İnanıyorum ki ekonomilerimizin ilişkilerini de dikkate aldığımızda, yoğun ilişkilerimizi dikkate aldığımızda Türkiye'deki bu istikrar artışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yansıyacaktır. Orada da daha istikrarlı bir fiyat ortamına hizmet edecektir. Bu zor dönemlerde istikrarımızı korumamız, refahımızı arttırmamız gerçekten çok önemli. Diğer ülkelere de mukayeseli baktığınız zaman gerek Türkiye Cumhuriyeti gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu zor şartlara rağmen önemli bir performans ortaya koymuş durumdalar."

Halkın özellikle fiyat istikrarı konusunda sıkıntılarının bulunduğunu belirten Yılmaz, "Burada da inşallah adım adım bu istikrarın oluştuğunu hep birlikte göreceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Planlı, programlı bir şekilde bu politikalarımızı kararlı, koordineli bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

- "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelişmeye, büyümeye devam edecek"

Yılmaz, 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünün 50'nci yıla yakışır şekilde törenlerle karşılanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Birliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız daim olsun. Özellikle Gazze'de yaşananlar bize bir kez daha şunu gösterdi ki güçlü olmazsanız, birlik beraberlik içinde olmazsanız başkaları maalesef hiçbir hukuk tanımıyor, hiçbir merhamet ortaya koymuyorlar. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti huzur içindeyse işte bu 50 yıl önce yapılan Mutlu Barış Harekatı'nın bir sonucu. Bu vesileyle Barış Harekatı'nı yapanları minnetle anıyorum. Şehit olanları rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. İnşallah hep birlikte bu 50. yılı da idrak edeceğiz.

Kim ne yaparsa yapsın, hangi haksız ambargolar, yaptırımlar uygulanırsa uygulansın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelişmeye, büyümeye devam edecek. Yakında bir Şuşa Toplantısı var. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katılım gösterecek ve giderek Türk dünyasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin de güçlendiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Biz her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte geleceğimizi inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yüzyılı olacak diye yürekten inanıyoruz."

- "Kıbrıs'ın bereketli ovalarını suyla buluşturarak tarımsal üretimi destekleyeceğiz"

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında da, Üstel ile görüşmelerinde yakın zamanda imzalanan 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli projeleri ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"KKTC'nin refahı için hayata geçirdiğimiz proje ile Anadolu'dan gelen su ile içme suyu sorununu çözmüştük; şimdi de Kıbrıs'ın bereketli ovalarını suyla buluşturarak tarımsal üretimi destekleyeceğiz. Bunun yanı sıra; sanayi, turizm, altyapı, sağlık, eğitim, ulaşım gibi konulardaki işbirliğimizi artırarak da KKTC'li kardeşlerimizin refah artışına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Hem Türkiye'de hem de KKTC'deki ekonomik ve siyasi istikrarın devamı ülkelerimiz ve bölgemiz için hayati önem taşıyor. Bu bağlamda, Türkiye'de uyguladığımız programın planlı ve koordineli bir şekilde işliyor olmasının KKTC'ye ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize de çok olumlu yansımaları olacaktır."