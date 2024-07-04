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2 saatlik sağanak yağış ve dolu Bursa'da hayatı durma noktasına getirdi

Bursa'da sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı felç etti. Çok sayıda ev, işyeri ve fabrikayı su bastı. Yollarda onlarca otomobil kaldı. Sağanak sonrası şimşek çakması ve dolu yağışı ise hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebiyle metro seferlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşandı. Yoğun yağışta yolda kalan araçları trafik polisleri iterek yol dışı yaptı. Yağış sebebiyle çok sayıda derede ise taşkınlar yaşandı. Göle dönen yollarda bir kişi kendisini sulara bırakıp yüzmeye çalıştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 17:21, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 17:23
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2 saatlik sağanak yağış ve dolu Bursa'da hayatı durma noktasına getirdi

Bursa'da Valiliğin sabah saatlerinde yaptığı uyarının ardından 14.30'da şiddetli yağış başladı. Önce şehrin doğusundaki sağanak yağış batısına geçtiğinde trafikte zor anlar yaşandı.

İzmir Yolu, Mudanya Yolu, İstanbul ve Ankara yolunda trafikte araçlar sel sularıyla tıkanan yollarda zor anlar yaşadılar.

Rögarlar su tahliyesinde yeterli olmayınca ana yollar göle döndü. Özellikle İzmir yolunda bazı araçlar yollarda kaldı. Trafik polisleri ise yolda kalan araçları iterek yol dışı yapmak mecburiyetinde kaldı.

Bu arada bir çok ev, dükkan ve fabrika da yağışlardan nasibini aldı. Bursaray hattı da şelaleye dönünce yolcular metro içinde güç anlar yaşadılar.

Sağanak sonrası şimşek çakması da vatandaşları korkuttu. Dolu yağışı sebebiyle bazı tarım alanlarında zarar oluştu.

Kent merkezinden geçen bazı dereler ise yoğun yaığıştan nasibini aldı. Çok sayıda araç da maddi hasarlı kazaya karıştı.

Öte yandan kent genelinde itfaiye, Buski ve AFAD ekipleri mağdur vatandaşların yardımına koştular. Belediyeler de vatandaşlara yardım elini uzattılar.

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