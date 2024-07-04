29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 108 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

- Operasyonların detayları

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesindeki çalışmalar sonucu Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin, örgütün sözde "emniyet mahrem", "askeri mahrem" ve "güncel" yapılanmaları içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi.

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları saptanan zanlıların, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

FETÖYE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR❗

2️9️ ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında 1️0️8️ şüpheli yakalandı❗️



FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle. pic.twitter.com/v3suU1AiV3 Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 4, 2024