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3 ilde yangınla mücadele sürüyor

Kastamonu'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Amasya'da ise otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Çankırı'da da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Karabük'teki yangın ise söndürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 18:10, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 18:13
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3 ilde yangınla mücadele sürüyor

Yıldırım düşmesi yangınlara sebep oldu. Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevler hızla yayıldı.

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 ayrı noktadan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, gazetecilere, Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanında başlayan yangının devam ettiğini söyledi.

Gazibeyoğlu, "Dün bölgeye üç yıldırım düştü. Saat 18.30'da ihbar geldi. 18.45 itibarıyla ekipler müdahaleye başladı. Kastamonu, Karadare, Taşköprü, Daday, Hanönü, Azdavay ekiplerimiz arazöz ve su ikmal tankları ile yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Yangına havadan da müdahale edildiğini anlatan Gazibeyoğlu, şunları söyledi:

"Sabah itibarıyla helikopter istedik. Helikopter gerekli yerlere su bıraktı. Yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz. Hem havadan hem yerden müdahale ediyoruz. Arazi yapısı çok kötü, engebeli, sarp bir arazi. Dozerlerle yollar açtık. Ekiplerimizi o yollardan soktuk. Yerden müdahalelerimiz de devam ediyor. Bursa'dan jandarmaya ait ikinci bir helikopter gelecek."

Yıldırım nedeniyle 10'un üzerinde noktada yangın çıktı

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da dün Ilgaz Dağı etrafına yoğun şekilde yıldırım düştüğünü söyledi.

Yıldırımlar nedeniyle 10'un üzerinde noktada yangın çıktığını belirten Sönmezoğlu, "Bu yangınların 9'unu söndürdük. 16 arazözümüz, 12 su ikmal, 20 ilk müdahale ekip aracımız, 80 orman işçisi ve 1 hava helikopteri ile söndürme çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah 1-2 saat içinde yangını kontrol altına alacağız. 2 dozer ve bir greyder ile ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Daha etkin müdahale ve yanan yer ile yanmayan alanların arasını ayırmak için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, tek yer haricinde yangınların kontrol altına alındığını vurgulayarak, "Komşu ilçelerden gelen orman ve kamu kurumlarımızın makine ve ekipleri ile yangına anında müdahale edildi." dedi.

Karabük'teki yangın söndürüldü

Kadıbükü köyündeki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi İtfaiyesi ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından alevlerin söndürüldüğü yangında 25 dönüm alan zarar gördü.

Amasya

Şeyhcui Mahallesi Kurubaraj mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana da sıçradı.

Yangının söndürülmesi için Amasya Belediyesi itfaiyesi ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı

İlçeden geçen Kızılırmak Nehri kenarında bulunan ve iğde ağaçlarının da olduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

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