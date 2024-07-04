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Mehmet Özhaseki: Çok şükür bugün artık aktif siyasi hayatı noktalıyoruz

ESKİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevinden ayrılmasının ardından memleketi Kayseri'ye geldi. Özhakesi, "Tabii yolun sonuna geldik. Her işin bir başlangıcı, bir de sonuçlanması var. Milletin malını, menfaatlerini kollamak dışında hiç kimseyi kollayalım diye bir derdimiz olmadı. Çok şükür bugün de artık aktif siyasi hayatı noktalıyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 19:37, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 19:37
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Mehmet Özhaseki: Çok şükür bugün artık aktif siyasi hayatı noktalıyoruz

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sona eren bakanlık görevinin ardından memleketi Kayseri'ye geldi. Özhaseki'yi Kayseri Havalimanı'nda Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Mehmet Özhaseki, "Tabii yolun sonuna geldik. Her işin bir başlangıcı var. Bir de sonuçlanması var. Ömür de böyle. Hayata geliyorsunuz. Göz açıp kapayıncaya kadar her şey bitiyor. Sonra da Cenabıhakk'ın huzuruna yol alıp gidiyorsunuz. Bizim maceramız 1994'te başladı. Zor günlerdi. Gerçekten Kayseri'nin birçok sıkıntısı vardı. O günlerde birçok arkadaşımızla kol kola girdik. Neredeyse 21 yıl kadar büyük bir mücadele oldu. Çok şükür, şehrimize hizmet ettik. Sonra Cumhurbaşkanımızın ısrarlı davetiyle Ankara macerası başladı. Orada bakanlık dönemi yine zordu, 'Çukur' eylemleri vardı. Arkasından genel başkan yardımcılığı ve yine depremin olduğu bir dönemde 1 yıldan fazladır da mücadelemizi devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK BÜYÜK PROJELERE İMZA ATTIK'

Kayseri'deki ömrünün hizmetle geçtiğini söyleyen Özhaseki, "Çok büyük projelere imza attık. Buna herkes şahit. Bir taraftan da gece- gündüz demeden adeta deli gibi çalıştık. Kötülere hiç yol vermedik. Ama hayırlı her işin de arkasında durarak doğru bildiğimizi destekleyerek de mücadelemizi sürdürdük. Özellikle söylemek istediğim konu da şu; insanlar bir vazifeye geliyorlar, ayrılıyorlar. Ama oradan başı dik ve müsterih olarak ayrılabilmek önemli. Cenabıhakk'ın huzuruna giderken yüz akıyla gidebilmek önemli. Benim de prensiplerim oldu. Onlardan şu ana kadar taviz vermedim. Cenabıhak bundan sonra da verdirmesin. Doğruluktan ayrılmadık. Kamunun, yetimin malını kendi malımızdan ve canımızdan aziz bildik. Milletin malını, menfaatlerini kollamak dışında hiç kimseyi kollayalım diye bir derdimiz olmadı. Çok şükür bugün de artık aktif siyasi hayatı noktalıyoruz" diye konuştu.

'MİLLETİMİZDEN HELALLİK İSTİYORUM'

Memleketi Kayseri'de yaşamaya devam edeceğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Milletimizden helallik istiyorum. Benim her türlü hakkım helal olsun. Geriye doğru baktığımda vicdanımı sızlatan bir kötülük hiç yapmadığım gibi hizmetle dolu bir ömrü görmenin de mutluluğu içerisindeyim. Buraya kadar teşriflerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Kayseri'mizde olacağız. Burası bizim baba ocağımız. Her bir köşesinde hatıramız var. Hem çocukluktan hem sonraki hizmet döneminden. Hafta başında pazartesi günü vakıf kuruluşuyla ilgili dilekçemizi de veriyoruz. Aile vakfımızı kuruyoruz. Orada bundan sonra öğrencilere burs vereceğiz. Özellikle kimsesiz, yetim ve gariplere burs vermeye devam edeceğiz. Eğitimlerine devam etmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Zaten vakıf hizmetlerinden gelmiştim. Yeniden vakıf hizmetlerine dönüyorum. İnşallah böylece ömrümüzü tamamlarız."

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