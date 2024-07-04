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Kavga edenleri ayırmak isterken canından oldu

Diyarbakır'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurularak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2024 19:46, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2024 19:47
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Kavga edenleri ayırmak isterken canından oldu

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgayı ayırmak isteyen S.E. bu sırada tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.E, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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