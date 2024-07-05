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Erdoğan ve Esad Rusya'da görüşebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad 13 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelebilir. Görüşmenin Rusya, Irak veya Körfez ülkelerinden birinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 07:36, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 07:39
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Erdoğan ve Esad Rusya'da görüşebilir!

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın buluşacağı yönündeki iddialar artıyor. Gazetemizin Ankara'daki kaynaklardan edindiği bilgiye göre kritik zirvenin startı 11 Haziran'da verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova temasları sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'i Şam'a göndererek Esad'ı Şanghay İş Birliği Örgütü toplantısına katılması için ikna etmesini istedi. Esad da "Normalleşmeye hazırız" mesajı verdi ancak Rusya'ya gelemedi. Toplantının eylüle kadar yapılması düşünülürken nerede olacağı ise merak konusu... Rusya, Körfez ülkeleri ve Irak öne çıkıyor. Şam yönetimi, hazırlıklarını komşusu Irak'a göre yapıyor. Ankara ise sürecin sessiz yürütülmesini ve görüşmenin heyetler düzeyinde değil lider odaklı olmasını istiyor. Ayrıca harici bir ülkenin toplantıya katılmaması talep ediliyor. Görüşmenin hangi ülkede olacağı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti sonrası netlik kazanacak.

"PKK'YI BİRLİKTE BİTİRELİM"

Buluşma öncesi iki ülke askeri, siyasi, ekonomik, terör ve mültecilerle ilgili konuların belirlenmesiyle alakalı karşılıklı komisyonlar kuracak. Taraflar, geçmişteki taleplerini revize edecek. Toplantıda en önemli başlıklar; Suriye'nin egemenliği, mültecilerin ülkelerine dönüşü ve PKK/YPG olacak. Kaynaklar, Şam yönetiminin, iyi niyet göstergesi olarak Türk askerinin birkaç noktadan çekilmesini istediğini söyledi. Türkiye'nin ise "PKK/YPG ve DEAŞ dahil bütün tehdit unsurlarına karşı birlikte hareket edelim" önerisinde bulunduğu aktarıldı.

İRAN 'NORMALLEŞME'DEN RAHATSIZ

Bu son gelişmeleri yorumlayan Türkmen stratejist Bekir Atacan, İran'a dikkat çekti. Tahran yönetiminin, bu yakınlaşmadan rahatsız olduğunu dile getiren Atacan "İran son dönemde Esad'a baskıyı artırdı. Hatta Devrim Muhafızları ve İran istihbaratı, Suriye Devlet Sarayı'na adeta baskın düzenledi. Esad'ın Sünni danışmanı Luna eş-Şibli şaibeli bir biçimde ortadan kaldırıldı. Yine Buseyna Şaban ve Ali Memlük gibi isimler BAAS'ın merkez komitesinden çıkarıldı. İran açıkça 'Patron benim' diyor; resmi olarak destekler görünse de perde arkasında bu zirveyi engellemek için her şeyi yapıyor. İran ve içerideki destekçileri PKK'dan çok mültecilerin dönüşünü tehdit olarak görüyor. Çünkü İran, Sünni Suriyelilerden boşalan alanları Şii işgal beldelerine çevirdi. Bu durumun değişmesini de istemiyor" dedi.

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