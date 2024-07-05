Terör örgütü DEAŞ'a 16 ilde operasyon: 45 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 45 şüpheli yakalanırken, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız"

Operasyonu X sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.