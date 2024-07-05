Seçil Erzan'dan mahkemeye 109 sayfalık mektup!

Sabahın haberine göre, Seçil Erzan'ın, yargılandığı İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 109 sayfalık mektup yazdığı ortaya çıktı.

"Yazım çirkin, özür dilerim. Ellerim titriyor" diyerek mahkeme başkanından gerçekleri ispat edebilmesi için yardım talep eden Erzan mektubunda, "Kendimi para diye çıldıran insanların arasında buldum. Benden para alan kişiler, 'Seçil'i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor' diye espri yapıyorlardı. Para değil bankaya, Trakya'dan İstanbul'a dahi gelmiyordu" ifadeleri yer aldı. Yazdığı mektupta kimden ne kadar para aldığını ve ne kadar geri ödediğini dile getiren Erzan, kendisinin de 1 milyon 600 bin dolar mağduriyetinin bulunduğunu aktardı. Erzan mektubunda, "Arda Turan'ın söylediği gibi çok yüklü nakdi yoktu. Anaparasının neredeyse tamamını aldığı halde bir o kadar daha hemen istiyor, acele ediyor, bunun için baskı yapıyor, kendisi de telaşlanıyordu. Ayhan Akman, Zekeriyaköy'deki inşaat projesine benden aldığı faizler ile başlamak istiyordu" dedi.