İzmir'de pompalı tüfekle açılan ateşte 7 kişi yaralandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 09:22, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:33
Alınan bilgiye göre, O.Ç. (31) Selvili Mahallesi'nde C.G'nin (32) iş yerine gitti.
İş yeri önüne gelen O.Ç. ve O.Ö'nün (29) bulunduğu araçtan C.G'ye pompalı tüfekle ateş açıldı.
Olayda C.G. ile çevrede bulunan M.S. (64), E.S. (54), M.S. (32), H.D. (30), İ.K. (38) ve S.T. (20) tüfekten çıkan saçmalardan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan olay sonrası kaçan O.Ç. ve O.Ö. polis ekiplerince yakalandı.