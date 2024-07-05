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Borsadan haftalık kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kaybederek 10.851,78 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 18:35, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 18:37
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Borsadan haftalık kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,78 puan azalırken toplam işlem hacmi 97,4 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamlamasına karşın geçen haftaki kapanışa göre yüzde 1,91 değer kazandı ve 10.851,78 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,70 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,71 ile sigorta oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e yükseldi.

Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış nisan ayı için 165 binden 108 bine, mayıs ayı için 272 binden 218 bine düşürüldü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise beklentiler dahilinde yüzde 0,3 arttı. Ortalama saatlik kazançlar mayıs ayında yüzde 0,4 artmıştı.

Analistler, haziranda istihdam beklentilerin üzerinde artmasına rağmen nisan ve mayıs ayı verilerindeki aşağı yönlü revizyonların ve ortalama saatlik kazançlardaki artış hızının yavaşlamasının ABD iş gücü piyasasının yumuşadığına dair ek kanıt sağladığını ifade etti.

Açıklanan istihdam verileri, Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ABD'de Çin'de ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 347,5 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 26 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

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