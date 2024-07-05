Avrupa şampiyonu oldu, galibiyeti 'bozkurt işareti' ile kutladı
Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda rakibini mağlup ederek altın madalya kazanan Alperen Berber, galibiyetini bozkurt işareti ile kutladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 10:19, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:21
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde Azerbaycanlı İsmayil Rzayev'i 8-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi galibiyetini tarihi Türk sembollerinden bozkurt işareti ile kutladı.