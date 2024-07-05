Avrupa şampiyonu oldu, galibiyeti 'bozkurt işareti' ile kutladı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde Azerbaycanlı İsmayil Rzayev'i 8-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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