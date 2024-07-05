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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 474 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 474 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 16:57, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 17:16
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 474 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 474 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 474 bin lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 480 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi 1 milyar 429 milyon 482 bin 139,72 lira, işlem miktarı ise 574,11 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 477 milyon 921 bin 297,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ile Gülkay Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.480.000,002.336,25
En Düşük2.474.000,002.366,00
En Yüksek2.500.000,002.387,40
Kapanış2.474.000,002.387,40
Ağırlıklı Ortalama2.497.764,322.377,93
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.429.482.139,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg)574,11
Toplam İşlem Adedi12

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