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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylara ilişkin Ali Koç'un ifadesine ulaşıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada, "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifadeye ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2024 17:28, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2024 17:30
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylara ilişkin Ali Koç'un ifadesine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ali Koç bugün ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alınan Koç, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

Ali Koç, savcılıktaki ifadesinde, 19 Mayıs'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından kulüp başkanı yetkisiyle sahaya girme hakkı olduğunu, bu sebeple maç sonunda sahaya girdiğini söyledi.

Hakkında bu konuyla ilgili neden şikayet yapıldığını anlamadığını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Eylemlerimde herhangi bir suç unsuru içeren davranış bulunmamaktadır. Zaten saha içerisine girdiğimiz sırada müsabaka ve seyir alanı tamamen boşaltılmıştı. Kimse yoktu. Yine aynı dosyada müşteki Eray Yazgan'a 'Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin' şeklindeki sözlerimin tehdit olduğu iddia edilmiştir. Ancak bu sırada ben ortam daha fazla gerginleşmesin diye bu kişinin uzaklaşması gerektiğini söyleyerek sadece uyarıda bulundum. Söylemlerimde tehdit unsuru bulunmamaktadır. Ben Eray Yazgan'a yönelik tehdit ve hakaret söylemlerinde bulunmadım. Selahattin Baki'nin küfür ettiğini duymadım. Sadece maçtan önce herhangi bir olaya karışmaması yönünde uyarmıştım. Bu nedenle saha içerisinde onu tekrar uyardım. Şikayet dilekçesinde belirtilen isnatların hiçbirisini kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum."

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti.

İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 zanlı, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atmayı içeren adli kontrol tedbirine karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında Ali Koç'un yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de ifadeye çağrılmıştı.

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